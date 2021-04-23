Bursasporlu futbolcular dev Türk Bayrağı açtı

İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutmadı. Yeşil-beyazlı oyuncular, antrenman öncesi dev Türk Bayrağı açarak bu önemli günü kutladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, pazar günü saat 20.30’da oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takım, bugün yapılan antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutmadı. Futbolcular ve teknik ekip dev Türk Bayrağı ile bu önemli günü kutladı. Bursaspor Kulübü ise resmi internet sitesinden şu mesajı yayımladı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”