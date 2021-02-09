Bursasporlu futbolcu Eren Güler: “Pes etmek yok”

Bursaspor’un 17 yaşındaki futbolcusu Eren Güler, 2-1 mağlup oldukları Giresunspor maçı sonrası, açıklamada bulundu ve ‘Pes etmek yok’ mesajını verdi.

TFF 1.Lig’in 20. haftasında Giresunspor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor’da, yenilgiye rağmen moraller yerinde. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcuları, 12 eksiğe rağmen ligin zirvesinde yer alan rakiplerine karşı sergiledikleri futbolla göz doldurdu. Bursaspor’un 17 yaşındaki futbolcusu Eren Güler de mücadele ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bu sezon 2’si ilk 11’de olmak üzere 5 maçta 172 dakika süre alan Eren Güler, Giresunspor maçı ile ilgili şunları söyledi:

“Sahada mücadele eden arkadaşlarımı, ağabeylerimi ve kulübede bize destek çıkan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Pes etmek yok!”