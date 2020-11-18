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Bursasporlu futbolcu Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini gol yapıyor

TFF 1. Lig’in en skorer isimlerinden biri olan Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini golle sonuçlandırıyor.

Spor 18.11.2020, 11:21
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Bursasporlu futbolcu Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini gol yapıyor

TFF 1. Lig’in en skorer isimlerinden biri olan Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini golle sonuçlandırıyor.

TFF 1. Lig’de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinin başında gelen Bursaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman, girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçmekte zorlanmıyor. 9 haftada 7 gol atan Ali Akman, girdiği pozisyonların yüzde 32’sini gole çevirmeyi başardı. Genç futbolcu ayrıca, her şekilde topu filelerle buluşturmasını da biliyor. Ali Akman, attığı 7 golün 3’ünü sağ, 3’ünü de sol ayakla kaydederken, 1 de kafa golüne imza attı. 18 yaşındaki futbolcu, gollerinin tamamını ceza sahası içinden attı.
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