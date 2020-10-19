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Bursasporlu futbolcu Ali Akman galibiyeti Vefa Temel’e armağan etti
ALİ AKMAN BU HAFTA 2 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI.
Spor 19.10.2020, 11:33
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Bursaspor’un Balıkesirspor’u 3-1 yendiği maçta 2 gol 1 asistlik performans ortaya koyan Ali Akman, galibiyeti, ciddi sakatlık yaşayan Vefa Temel’e armağan etti.
TFF 1.Lig’in 5’inci haftasında evinde Balıkesirspor’u 3-1 yenen Bursaspor’da maçın yıldızı Ali Akman, galibiyeti Vefa Temel’e armağan etti. Kritik maçta 2 gol atan 1 de asist yapan 18 yaşındaki futbolcu, genç arkadaşını unutmadı. Vefa Temel, Balıkesirspor maçı hazırlıkları sırasında sakatlık geçirmiş ve sol ön çapraz bağları kopmuştu. Karşılaşma sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Ali Akman, şunları söyledi:
“Bu galibiyeti talihsiz sakatlık geçiren Vefa kardeşimize adıyoruz... Bravo takım +3.” Vefa Temel ise bu sözlerin altına “Kardeşim benim” yorumunu yaptı.
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