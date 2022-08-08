Bursasporlu eski yönetici alacaklarını sildi

Bursaspor’un eski yönetim kurulu üyesi Osman Dinsever, kulüpten alacaklarından feragat etti.

Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, maddi anlamda da zor günler yaşıyor. Yeni yönetim kurulu ve Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder’in çarısına sessiz kalmayan eski yöneticiler alacaklarını bir bir siliyor. Son olarak da eski Başkan Ali Ay döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Osman Dinsever, alacaklarından feragat etti. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “52. ve 53. dönem yöneticilerimizden Sayın Osman Dinsever tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı feragat etmiştir.Kendisine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız.”