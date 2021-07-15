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Bursaspor’dan U19 Milli Takımı’na iki futbolcu

Bursaspor’un iki genç futbolcusu Taha Altıkardeş ve Şamilcan Bahçeli, U19 Milli Takımı’na davet edildi.

Spor 15.07.2021, 08:58
Bursaspor’dan U19 Milli Takımı’na iki futbolcu
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Bursaspor’un iki genç futbolcusu Taha Altıkardeş ve Şamilcan Bahçeli, U19 Milli Takımı’na davet edildi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’da, U19 Milli Takımı’na iki futbolcu davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “U19 Milli Takımımızın 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında Erzurum’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Hazırlık kampı kadrosuna Bursasporumuzdan; Taha Altıkardeş ve Şamilcan Bahçeli davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 19.30’da Erzurum’da toplanacak.”
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