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Bursaspor’dan Timsah Arena için yapılan yangın uyarısına cevap geldi

Bursaspor taraftarının Timsah Arena etrafında çıkan dumandan kaynaklı olarak kulübü uyarmasının ardından açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, her hangi bir sıkıntı olmadığını, durumun stadyumdan kaynaklanmadığını açıkladı.

Spor 13.06.2021, 17:19
Bursaspor’dan Timsah Arena için yapılan yangın uyarısına cevap geldi

Bursaspor taraftarının Timsah Arena etrafında çıkan dumandan kaynaklı olarak kulübü uyarmasının ardından açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, her hangi bir sıkıntı olmadığını, durumun stadyumdan kaynaklanmadığını açıkladı.

Bursaspor’un maçlarını oynadığı Timsah Arena çevresinde çıkan duman yeşil-beyazlı taraftarı endişelendirdi. Kulübe atılan mesajlar sonrası da Bursaspor Kulübü, yeni sosyal medya mecrası Timsah Arena adresinden açıklama yaptı. Yapılan bildiride, bir taraftarın gönderdiği görsel paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Stadımızın çevresindeki duman taraftarlarımızı endişelendirmiş. Herhangi bir sıkıntı olmadığını ve Timsah Arena çevresindeki bir yapıdan sadece duman ve koku geldiğini belirtmek isteriz."
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