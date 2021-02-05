Bursaspor’dan tersine performans

Pazartesi akşamı Giresunspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, sezonun ilk yarısı ile ikinci devresi arasında tam tersi performans ortaya koydu. Yeşil beyazlılar, sezon başı mağlup olduğu Adana Demirspor’u yenerken, deplasmanda yendiği Altınordu’ya ise bu kez kaybetti.

TFF 1.Lig’in 20’nci haftasında Pazartesi akşamı saat 19.00’da lider Giresunspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da ilginç bir detay gözlere çarptı. Yeşil beyazlılar, sezonun ilk yarısında yendiği takıma kaybetti, puan çıkartamadığı ekibe karşı ise galibiyet sevinci yaşadı. Sezonun ilk devresinde Adana Demirspor’a mağlup olan Bursaspor, 18’inci hafta maçında rakibini deplasmanda mağlup etti. Ligin 2’inci haftasında İzmir’de Altınordu’yu deviren yeşil beyazlılar, 19’uncu haftada ise Bursa’da rakibine kaybetti. Geride kalan 19 maçta da gol atma sevinci yaşayan Bursaspor, sezonun ilk yarısında Giresunspor’a mağlup olmuştu. Yeşil beyazlıların pazartesi günü oynanacak olan maçta nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.