Bursaspor’dan şaşırtan istatistik

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında 2-1 mağlup olduğu Ümraniyespor maçında tam 18 şut çekmesine rağmen, topu kaleye sadece bir kez isabet ettirebildi.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Yeşil-beyazlı takım 90 dakika boyunca rakip kaleye tam 18 şut çekti. Bu sezon Adana Demirspor (21) maçından sonra en çok şut attığı maçı oynayan Bursa ekibi, bu şutların sadece birinde isabet sağlayabildi. O pozisyon da Berat Altındiş’in golüyle sonuçlandı. Bursaspor, 29 hafta sonunda 40 puanla 10. sırada yer alıyor.