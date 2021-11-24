Bursaspor’dan öğretmenler günü mesajı

Bursaspor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili anlamlı bir mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden günü anlam ve önemi için yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.”