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Bursaspor’dan öğretmenler günü mesajı
Bursaspor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili anlamlı bir mesaj yayımladı.
Spor 24.11.2021, 10:12
Bursaspor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili anlamlı bir mesaj yayımladı.
Bursaspor Kulübü’nden günü anlam ve önemi için yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.”