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Bursaspor’dan Ferhan Şensoy mesajı

Bursaspor Kulübü, Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesaj yayımladı.

Spor 31.08.2021, 10:39
Bursaspor’dan Ferhan Şensoy mesajı

Bursaspor Kulübü, Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy’un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.”

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