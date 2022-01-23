Bursaspor’dan erteleme mesajı

Bursaspor Kulübü, Eyüpspor maçının ertelendiğini resmi hesaplarından da duyurdu.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor-Bursaspor maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. Bursaspor Kulübü, konuyla ilgili de resmi hesaplarından bilgilendirme mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, “Eyüpspor maçımız yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Ocak Pazartesi günü (Yarın) saat 19.00’a ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.