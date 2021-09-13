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Bursaspor’dan Berkan Fırat için geçmiş olsun mesajı
Bursaspor Kulübü, Menemenspor maçında ayağı kırılan Adanasporlu Berkan Fırat için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Spor 13.09.2021, 17:28
Bursaspor Kulübü, Menemenspor maçında ayağı kırılan Adanasporlu Berkan Fırat için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF 1. Lig’in 4. haftasında oynanan Adanaspor-Menemenspor maçında yaşanan sakatlık sıkıntısı için Bursaspor Kulübü, mesaj yayımladı. Adanasporlu oyuncu Berkan Fırat’ın talihsiz bir pozisyon sonucu ayağının kırılması üzerine yeşil beyazlı kulüpten şu açıklama yapıldı:
“Hafta sonu oynanan Adanaspor - Menemenspor maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Adanaspor futbolcusu Berkan Fırat ve Adanaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Berkan Fırat’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”