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Bursaspor’dan Batuhan Kör’e tebrik mesajı

Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında ay-yıldızlı forma ile ilk golünü kaydeden Batuhan Kör’e, kulübü Bursaspor’dan tebrik mesajı geldi.

Spor 03.06.2021, 08:54
Bursaspor’dan Batuhan Kör’e tebrik mesajı

Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında ay-yıldızlı forma ile ilk golünü kaydeden Batuhan Kör’e, kulübü Bursaspor’dan tebrik mesajı geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, milli forma ile ilk golünü kaydetti. Ümit Milli Takım’ın, Ukrayna ile oynadığı ve 1-1 sona eren hazırlık maçının 81. dakikasında kırmızı-beyazlılar tek golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcuya taraftarlar tebrik mesajı gönderirken, Bursaspor Kulübü de bu duruma duyarsız kalmadı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Ay-yıldızlı forma altında ilk golünü kaydeden genç futbolcumuz Batuhan Kör’ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”
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