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Bursaspor’dan başsağlığı mesajı
Bursaspor Kulübü, eski futbolcuları ve antrenörlerinden Hüsnü Topçu’nun vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor 29.12.2020, 11:44
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Bursaspor Kulübü, eski futbolcuları ve antrenörlerinden Hüsnü Topçu’nun vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor camiası güne üzücü bir haberler uyandı.Yeşil beyazlı takımın eski futbolcusu ve antrenörlerinden Hüsnü Topçu vefat etti. 63 yaşında hayata gözlerini kapatan Hüsnü Topçu için Bursaspor Kulübü, şu mesajı yayımladı: “Eski futbolcu ve antrenörlerimizden Hüsnü Topçu’nun vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”
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