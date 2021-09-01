Bursaspor’da yeni transfer Ozan Sol’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Bursaspor Kulübü, bu sezon başında kadrosuna kattığı Ozan Sol’un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, sezon başında transfer ettiği Ozan Sol’la yollarını ayırdı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz profesyonel futbolcu Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiştir. Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip liderimiz Emin Adanur kendi karşılaşmıştır.” İfadelerine yer verildi. Ozan Sol, Erzurumspor maçının 89. dakikasında, Eyüpspor müsabakasının ise 34. dakikasında sonradan oyuna girmiş ve toplam 57. dakikada yeşil-beyazlı formayı terletmişti.