Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Bursasporlu futbolcular bugünkü çalışmada foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleri yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleriyle tamamlandı.

Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.