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Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleşti.

Spor 28.07.2022, 13:24
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleşti.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen sahasında yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve topla birlikte sürat çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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