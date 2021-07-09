Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam ediyor - Sakatlanan Eren Güler’in durumu MR’dan sonra belli olacak

Bursaspor’da Afyon kampı yoğun tempoda devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Dünkü antrenmanda sakatlanan Eren Güler’in durumu bugün çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, sabah saatlerinde yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman sahada kuvvet çalışmaları ile devam etti. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapan yeşil-beyazlılar sabah antrenmanını tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavileri devam ederken Tuğbey Akgün takımdan ayrı çalışma yaptı. Dünkü antrenmanda sakatladan Eren Güler’in durumu ise bugün çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak.