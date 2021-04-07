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Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği BS Ümraniyespor maçı hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 07.04.2021, 19:40
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Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği BS Ümraniyespor maçı hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular ve pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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