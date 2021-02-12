Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 21. haftasında karşı karşıya geleceği Tuzlaspor maçı hazırlıklarına akşam saatinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

TFF 1. Lig’in 21. haftasında pazartesi günü saat 19.00’da Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas pres oyunuyla devam etti. Morallerin yüksek olduğu gözlenen antrenmanın son bölümde taktik çalışma yapıldı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.