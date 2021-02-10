Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları başladı

Giresunspor maçı sonrası bir gün izin yapan Bursaspor, TFF 1. Lig’in 21. haftasında pazartesi akşamı saat 19.00’da karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.