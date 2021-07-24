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Bursaspor’da tempo arttı

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Bursaspor, günün ilk çalışmasının tamamladı. Sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ile ağrıları artan Ozan İsmail Koç, antrenmana katılmadı.

Spor 24.07.2021, 12:12
Bursaspor’da tempo arttı
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Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Bursaspor, günün ilk çalışmasının tamamladı. Sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ile ağrıları artan Ozan İsmail Koç, antrenmana katılmadı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu’da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde yapılan idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabuk kuvvet çalışmaları ile devam etti. Son bölümde koşularyapan yeşil-beyazlılar sabah antrenmanını tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış’ıntedavisinedevam edildi.Hasan Basri Ünal takımdan ayrı çalışırken hafif sakatlığı bulunan Ozan İsmail Koç sabah antrenmanına katılmadı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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