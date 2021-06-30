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Bursaspor’da tempo arttı

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sıcak bir havada gerçekleşen günün ilk idmanında, yeşil-beyazlı futbolcuların performansı dikkat çekti. Bursaspor’da üç oyuncu sakatlıkları sebebiyle çalışmaya katılamadı.

Spor 30.06.2021, 12:38
Bursaspor’da tempo arttı

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sıcak bir havada gerçekleşen günün ilk idmanında, yeşil-beyazlı futbolcuların performansı dikkat çekti. Bursaspor’da üç oyuncu sakatlıkları sebebiyle çalışmaya katılamadı.

Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmana kontrol pas oyunu oynayarak devam eden yeşil-beyazlılar, son bölümde gruplar halinde çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı.

Şok havuzuna girdiler

Sabah antrenmanının sonunda yorgunluk, krampları önlemek ve toparlanmayı hızlandırmak adına futbolcular, şok havuzuna girmeyi ihmal etmedi. Sakatlıkları süren ve çalışmalara katılmayan İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün’ün tedavilerine devam edildi. Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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