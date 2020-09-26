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Bursaspor’da Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadroya alınmadı
SEDAT DURSUN’UN TAKIMDA KALIP KALMAYACAĞI HALA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR.
Spor 26.09.2020, 20:04
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Bursaspor’da, Giresunspor maçı kadrosuna Serdar Özkan ve Sedat Dursun alınmadı.
TFF 1.Lig takımlarından Bursaspor’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda, Giresunspor maçına Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadroya dahil edilmedi. Teknik Direktör Mustafa Er, hafta içinde yaptığı basın toplantısında iki futbolcunun da takımdan gidebileceğini açıklamıştı.
Sakatlıkları bulunmamasına rağmen kadroya alınmayan iki isim için Bursaspor Kulübü’nden henüz bir açıklama yapılmadı.
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