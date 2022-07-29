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Bursaspor’da sağlık kontrolleri tamamlandı

Bursaspor’da sağlık kontrolleri tamamlandı. Yeşil-beyazlı futbolcularda herhangi bir soruna rastlanılmadı.

Spor 29.07.2022, 12:30
Bursaspor’da sağlık kontrolleri tamamlandı

Bursaspor’da sağlık kontrolleri tamamlandı. Yeşil-beyazlı futbolcularda herhangi bir soruna rastlanılmadı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımızın yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri Medical Park Hastanesi’nde tamamlandı. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı” denildi.

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