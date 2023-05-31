Bursaspor’da olağanüstü kongre kararı alındı

Bursaspor Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonrası, olağanüstü kongre kararı aldı.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Yönetim kurulumuz, gündeme dair yapılan toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Yapılacak olan olağanüstü kongrenin ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu ise 25 Haziran Pazar olarak belirlenmiştir. Genel kurul ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”