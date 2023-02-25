Son Dakika
Özdemir: “Kayseri’de 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır”
Bursaspor’da olağan idari ve mali genel kurul ertelendi
Bursaspor’da Olağan İdari ve Mali GenelKurul ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Spor 25.02.2023, 12:45
Bursaspor’da Olağan İdari ve Mali GenelKurul ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Özlüce İbrahim Yazıcı TesisleriToplantı Salonu’ndayapılması planlanan Olağan İdari ve Mali GenelKurul ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. İkinci oturum 15 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13:00’da Merinos Kongre Kültür Merkezi Muradiye Toplantı Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.”