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Bursaspor’da olağan idari ve mali genel kurul ertelendi

Bursaspor’da Olağan İdari ve Mali GenelKurul ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Spor 25.02.2023, 12:45
Bursaspor’da olağan idari ve mali genel kurul ertelendi

Bursaspor’da Olağan İdari ve Mali GenelKurul ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Özlüce İbrahim Yazıcı TesisleriToplantı Salonu’ndayapılması planlanan Olağan İdari ve Mali GenelKurul ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. İkinci oturum 15 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13:00’da Merinos Kongre Kültür Merkezi Muradiye Toplantı Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.”

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