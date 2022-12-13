Bursaspor’da Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, bir günlük iznin ardından Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlı takım anaerobik çalışmalar yaptı.

TFF 2. Lig’in 19. haftasında evinde Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, anaerobik çalışmalarla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.