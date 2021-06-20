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Bursaspor’da Mustafa Er için imza töreni düzenlenecek

Bursaspor Kulübü’nün daha önce 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Teknik Direktör Mustafa Er için, salı günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde imza töreni düzenlenecek.

Spor 20.06.2021, 16:58
Bursaspor’da Mustafa Er için imza töreni düzenlenecek

Bursaspor Kulübü’nün daha önce 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Teknik Direktör Mustafa Er için, salı günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde imza töreni düzenlenecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni yönetimin devam kararı aldığı Teknik Direktör Mustafa Er ve ekibi için imza töreni düzenlenecek. Sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda biten ve yeni Başkan Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur ekibinin gelmesiyle 3 yıllık anlaşmaya varılan 41 yaşındaki teknik adam, salı resmi sözleşmeye imza atacak. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenecek olan imza töreni saat 15.00’de başlayacak.
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