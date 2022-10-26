Bursaspor’da moral yemeği organize edildi

TFF 2. Lig’in 12. haftasında deplasmanda 24Erzincansporile karşılaşacak olan Bursaspor, BURSİAD tarafından düzenlenen yemekte buluştu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen organizasyona Başkan Ömer Furkan Banaz, yönetim kurulu üyeleri, A Takım futbolcuları, teknik heyet ve A takım personeli katıldı. Bursaspor’da morallerin yerinde olduğu gözlendi.