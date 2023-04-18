Bursaspor’da Menemen FK maçı hazırlıkları sona erdi

Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Menemen FK maçının son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig’in 33. haftasında sahasında Menemen FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde paso yunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Sakatlıkları bulunan futbolcular Cenk Şahin ve Eren Güler takımdan ayrı düz koşular yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Mücadele yarın saat 15.00’te başlayacak.