Bursaspor’da Kubilay Sönmez sakatlandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında yarın 24Erzincanspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’un Bursa’da yapılan son antrenmanında Kubilay Sönmez’in sakatlandığı ve kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: "Bursa’da gerçekleşen son antrenmanda sakatlanan profesyonel futbolcumuz Kubilay Sönmez, yapılan tetkikler sonucunda arka adale (hamstring) kas grubunda 1. derece ödem ve gerilme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Kubilay Sönmez yarın oynanacak olan 24Erzincanspor maçında forma giyemeyecek.