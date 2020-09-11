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Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş’un lisansı çıkmadı

TFF 1. LİG EKİBİ BURSASPOR, ADANA DEMİRSPOR MAÇI ÖNCESİ FUTBOLCULARININ LİSANSINI ÇIKARTTI. LİSTEDE KUBİLAY KANATSIZKUŞ’UN İSMİNİN YER ALMAMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Spor 11.09.2020, 22:07
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Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş’un lisansı çıkmadı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Adana Demirspor maçı öncesi futbolcularının lisansını çıkarttı. Listede Kubilay Kanatsızkuş’un isminin yer almaması dikkat çekti.

Bursaspor’da futbolcuların lisansı çıktı. Yeşil-beyazlı takımın, TFF 1. Lig’de pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.

Listede genç golcü Kubilay Kanatsızkuş’un ismi yer almadı. Bu sezon Bursaspor’da forma giymesi beklenmeyen genç futbolcu böylece Adana Demirspor maçında da takımı yalnız bırakmış oldu.

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