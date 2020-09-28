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Bursaspor’da kritik hafta
BURSASPOR CAMİASI BAŞKAN KAMAT’TAN AÇIKLAMA BEKLİYOR.
Spor 28.09.2020, 10:44
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Puan silme cezası alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak olan Bursaspor’da, olası ayrılıklar da gündemde.
Puan silme cezasını 30 Eylül’e kadar öteleyen TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’u kritik günler bekliyor. Yeşil-beyazlılar, 24 milyon TL bulamazsa -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Aynı zamanda Bursaspor’da Sedat Dursun ve Serdar Özkan’ın da akıbetleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Süper Lig’den tekliflerin olduğu öğrenilen iki futbolcunun menajerlerine görüşülüp takımdaki son durumlarına karar verilecek.
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|7
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|7
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|6
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|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
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|4
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|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
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|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
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|2
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|2
|1
|17. Gençlerbirliği
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|1
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|1
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|1
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|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0