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Bursaspor’da kritik hafta

BURSASPOR CAMİASI BAŞKAN KAMAT’TAN AÇIKLAMA BEKLİYOR.

Spor 28.09.2020, 10:44
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Bursaspor’da kritik hafta

Puan silme cezası alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak olan Bursaspor’da, olası ayrılıklar da gündemde.

Puan silme cezasını 30 Eylül’e kadar öteleyen TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’u kritik günler bekliyor. Yeşil-beyazlılar, 24 milyon TL bulamazsa -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Aynı zamanda Bursaspor’da Sedat Dursun ve Serdar Özkan’ın da akıbetleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Süper Lig’den tekliflerin olduğu öğrenilen iki futbolcunun menajerlerine görüşülüp takımdaki son durumlarına karar verilecek.

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