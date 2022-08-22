Bursaspor’da kıran kırana mücadele

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular sağanak yağmur altında hünerlerini sergilerken, gösterdikleri mücadele teknik heyeti memnun etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve pas organizasyonlarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.