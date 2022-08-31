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Bursaspor’da kıran kırana mücadele
Bursaspor, bugünkü çalışmasında çift kale maç yaptı. Futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, heyecanın üst seviyeye çıktığı karşılaşma sonrası kazanan takımın sevinci de görülmeye değerdi.
Spor 31.08.2022, 19:17
Bursaspor, bugünkü çalışmasında çift kale maç yaptı. Futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, heyecanın üst seviyeye çıktığı karşılaşma sonrası kazanan takımın sevinci de görülmeye değerdi.
TFF 2. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geçiş ve sonuçlandırma antrenmanıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
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|4
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|3
|3
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|3
|3
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|2
|3
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|2
|2
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|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
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|10
|5. Leeds United
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|8
|6. Fulham
|5
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|7. Southampton
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|7
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|4
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|4
|6
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|5
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|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
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|4
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|3
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|3
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|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
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|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
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|6
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|3
|6
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|3
|4
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|3
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|4
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|3
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|3
|3
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|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
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|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
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|3
|0
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