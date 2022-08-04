Bursaspor’da kamp çalışmaları yoğunlaştı

Bursaspor’da Afyon kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım 3. günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Bursaspor, Afyon kampının 3. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleriyle devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.