banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Bursaspor’da kamp çalışmaları başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam edecek. Yeşil-beyazlılar, yarın başlayacağı ve 11 gün sürecek Afyon kampı sonrası da Bolu’da ikinci etap çalışmalarını gerçekleştirecek.

Spor 07.07.2021, 13:29
Bursaspor’da kamp çalışmaları başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam edecek. Yeşil-beyazlılar, yarın başlayacağı ve 11 gün sürecek Afyon kampı sonrası da Bolu’da ikinci etap çalışmalarını gerçekleştirecek.

TFF 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Bursaspor’da kamp çalışmaları başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarına Bursa’da başlayan yeşil-beyazlılar, yarın kamp çalışmaları için Afyon’a hareket edecek. 8-19 Temmuz tarihleri arasında Afyon’da olacak olan Bursaspor, burada iki hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bursaspor kafilesi, üç günlük Kurban Bayramı izni sonrası, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Bolu kampına çıkacak. Burada da iki hazırlık maçı yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar, yeni sezona hazır hale gelecek. Bursaspor yönetimi, Bolu kampına kadar transfer yasağını da kaldırmayı planlıyor.
Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu