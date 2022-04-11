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Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor, Kocaelispor galibiyeti sonrası ara vermeden İstanbulspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 11.04.2022, 19:32
Bursaspor, Kocaelispor galibiyeti sonrası ara vermeden İstanbulspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Kocaelispor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
Bursaspor yarın akşam saatleride yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.