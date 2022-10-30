Bursaspor’da ikinci kez başkan adayı çıkmadı

Bursaspor’da ikinci kez yapılan başkan adaylık başvurusuna yine kimse müracaat etmedi. Bu durum karşısında yeşil-beyazlı kulüpte mevcut yönetim Mayıs 2024’e kadar devam edecek.

Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Bursaspor’a ikinci kez başkan adayı çıkmadı. Yeni kongre tarihini 6 Kasım olarak belirleyen yeşil-beyazlı yönetim, yine koltuğu devredecek bir isim bulamadı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde hazır bulunan Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, “6 Kasım’da yapılacak kongrenin adaylık başvurusu için toplandık. Adaylar, Seçimli Genel Kurul tarihinden 7 gün önce imza ve mühür karşılığında aday listelerini Divan Kurulu’na verir. Bu süreden sonra verilmesinden sonra başkan ve kurul adayları seçime katılmazlar. Bugün de 14.00-16.00 saatleri arasında müracaat olmaması sebebiyle Olağanüstü Genel Kurul süreci sona ermiştir. Mevcut yönetim kurulu Mayıs 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’a kadar tüzük gereği görevlerine devam edecektir” açıklamasında bulundu.