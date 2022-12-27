Bursaspor’da hücum ve savunma çalışması yapıldı

Bursaspor devre arası çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar, hücum-savunma oyununa ağırlık verdi.

Spor Toto 1. Lig’de devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum-savunma oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde çift kale maçlar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.