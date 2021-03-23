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Bursaspor’da hedef 61 puan

Üste üste aldığı galibiyetler sonrası Süper Lig’e çıkma umutlarını tazeleyen Bursaspor’da son 7 maçın hesapları yapılıyor. 40 puanın bulunan yeşil-beyazlı takım kalan maçlarını kazanarak sezonu Play-Off hattının içinde bitirmek istiyor.

Spor 23.03.2021, 15:36
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Bursaspor’da hedef 61 puan

Üste üste aldığı galibiyetler sonrası Süper Lig’e çıkma umutlarını tazeleyen Bursaspor’da son 7 maçın hesapları yapılıyor. 40 puanın bulunan yeşil-beyazlı takım kalan maçlarını kazanarak sezonu Play-Off hattının içinde bitirmek istiyor.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adanaspor’u mağlup ederek üst üste ikinci galibiyeti alan Bursaspor’da, Süper Lig umutları yeniden yeşerdi. 40 puanı bulunan yeşil-beyazlı takım, kalan maçların 4’ünü evinde, 3’ünü ise deplasmanda oynayacak. Millî aranın ardından Altay’ı evinde konuk edecek olan Bursaspor, daha sonra Ümraniyespor deplasmanında galibiyet arayacak. Yeşil-beyazlı takım daha sonra Bandırmaspor’u ağırlamasının ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Bursaspor bu müsabakaların ardından içerde İstanbulspor’la, dışarda da Eskişehirspor’la kozlarını paylaşacak. Bursa ekibi son maçında Keçiörengücü ile evinde karşı karşıya gelecek. Bursaspor bu maçların tamamını kazarak 61 puana ulaşmak ve Play-Off barajında sezonu bitirmek istiyor.
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