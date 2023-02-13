Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor

Bursaspor üç günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas pres çalışmaları ve topa sahip olma oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.