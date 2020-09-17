Bursaspor’da gençlik tartışması
RANSFER TAHTASINI HENÜZ AÇAMAYAN BURSASPOR’DA GENÇLİK TARTIŞMASI YAŞANIYOR. YEŞİL BEYAZLILARIN, İLK HAFTA İTİBARİYLE SAHAYA SÜRDÜĞÜ FUTBOLCULARIN YAŞ ORTALAMASI 24,6 OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR.
Transfer tahtasını henüz açamayan Bursaspor’da gençlik tartışması yaşanıyor. Yeşil-beyazlıların, ilk hafta itibariyle sahaya sürdüğü futbolcuların yaş ortalaması 24.6 olarak dikkat çekiyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, ligin ikinci haftasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Transfer tahtasını açamamasından dolayı genç bir kadro ile lige devam edecek denilen yeşil-beyazlı takımda, ilk hafta sahaya çıkan 9 futbolcunun yaşının 23 ve üstü olması dikkat çekiyor. Transfer tahtasını açamayan birçok takımın daha önceki senelerde 20 yaş altında futbolcularla mücadele ettiği görünürken, Bursaspor’da bu rakam 24.6 oldu.
Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmaya yeşil-beyazlılar 15 futbolcu ile sahaya çıktı. Özer Hurmacı (34), Serdar Özkan (33), Recep Aydın (30), Burak Altıparmak (30), Cüneyt Köz (28), Onur Atasayar (25), İsmail Can Çavuşluk (24), Sedat Dursun (23), Emirhan Aydoğan (23), Ramazan Keskin (21), Ataberk Dadakdeniz (21), Burak Kapacak (21), İsmail Çokçalış (20), Ozan İsmail Koç (19) ve Ali Akman’ın (18) yaş ortalamaları dikkate alındığında Timsah’ın 23 yaş ve üstünde tam 9 futbolcusunun ilk hafta karşılaşmasında ter döktüğü görülüyor.
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