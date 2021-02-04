Bursaspor’da forvet değişimi

Bursaspor’dan Eintracht Frankfurt’a etik dışı transfer olduğu belirtilerek kadro dışı bırakılan Ali Akman’ın yerine Teknik Direktör Mustafa Er’in en uç nokta için Batuhan Kör’e şans vereceği öğrenildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da yaşanan Ali Akman kaosunun ardından gözler saha içine çevrildi. 18 yaşındaki futbolcu, sezon sonu için anlaşmaya vardığı Eintracht Frankfurt transferi sonrası kadro dışı bırakılmış, kulübünün haberi olmadan ve bedelsiz olarak gitmesi ise camiada da büyük tepkilere yol açmıştı. Bu durum sonrası Teknik Direktör Mustafa Er de Ali Akman’ın yerine koyacağı ismi belirledi. Bu sezon oynanan resmi maçlarda 10 gole imza atan Batuhan Kör, pazartesi akşamı saat 19.00’da deplasmanda oynanacak olan Giresunspor maçında ileri uçta görev yapması bekleniyor. 19 yaşındaki futbolcunun 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.