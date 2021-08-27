Bursaspor’da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, yarın akşam saat 21.45’te Bitci Timsah Park’ta konuk edeceği Eyüpspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.