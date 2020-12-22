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Bursaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak
Yaklaşık 1 aydır izin yapmadan çalışmalarını sürdüren Bursaspor, İstanbulspor maçı sonrası iki günlük izne çıktı. Yeşil beyazlı takım Eskişehirspor maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla başlayacak.
Spor 22.12.2020, 13:13
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Yaklaşık 1 aydır izin yapmadan çalışmalarını sürdüren Bursaspor, İstanbulspor maçı sonrası iki günlük izne çıktı. Yeşil beyazlı takım Eskişehirspor maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla başlayacak.TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında İstanbulspor’la 3-3 berabere kalan Bursaspor, iki günlük izne çıktı. Yaklaşık 1 aydır çalışmalarına aralıksız devam eden yeşil beyazlı takım, yoğun temponun ardından ilk kez üst üste izin yapma kararı aldı. Ligin 16’ncı haftasında 28 Aralık Pazartesi günü Eskişehirspor’la Bursa’da karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarına yarın saat 19.00’da yapacağı antrenmanla başlayacak.
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|26
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|14
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|21
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|15
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|11. Ümraniye
|15
|17
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|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
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|13
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|12
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|Takımlar
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|P
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|14
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|25
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|24
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|13
|23
|8. Chelsea
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|22
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|18
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|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
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|13
|13
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|14
|12
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|10
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|7
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|2
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|P
|1. Atletico Madrid
|12
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|2. Real Madrid
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|3. Real Sociedad
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|26
|4. Villarreal
|14
|25
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|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
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