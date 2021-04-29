banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte

Bursaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 1. Lig’in 33. haftasında cumartesi günü saat 13.30’da Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da çalışmalar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü antrenmanda çift kale maç yaptı.

Spor 29.04.2021, 19:47
2
Bursaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 1. Lig’in 33. haftasında cumartesi günü saat 13.30’da Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da çalışmalar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü antrenmanda çift kale maç yaptı.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?