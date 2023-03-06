Bursaspor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası ara vermeden Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına başladı. Sağlık sıkıntısı çeken Teknik Direktör İsmail Ertekin’in yerine takımı yardımcı antrenör Yalçın Gündüz çalıştırdı.

TFF 2. Lig’in 26. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktörü İsmail Ertekin rahatsızlığı sebebiyle takımı yardımcı antrenör Yalçın Gündüz çalıştırdı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde pas pres oyunları oynayan futbolcular, idmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.